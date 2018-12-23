Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla dün başlatılan soruşturmada; Metin Akpınar’ın, "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler. (…)"Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" şeklindeki sözlerinin inceleneceği öğrenildi.



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