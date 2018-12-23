banner999
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Carlos Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı
Carlos Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla dün başlatılan soruşturmada; Metin Akpınar’ın, "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler. (…)"Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına" şeklindeki sözlerinin inceleneceği öğrenildi.

ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #Metin Akpınar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.