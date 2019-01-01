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Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Oyuncu Metin Akpınar, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Oyuncu Metin Akpınar, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Metin Akpınar'ın avukatı İrem Hekimoğlu tarafından Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, adli kontrol kararının kaçma şüphesi olan şüpheliler için uygulan bir karar olduğu, Akpınar açısından böyle bir durumun olmadığı belirtildi.

Dilekçede, Metin Akpınar'ın halka mal olmuş bir sanatçı olduğu, sokağa çıktığı zaman birçok hayranı ile karşılaştığı ifade edilerek, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerek olmadığı kaydedildi.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen adli kontrol kararının kaldırılması istenilen dilekçede, talebin uygun görülmemesi halinde yapılan itirazın incelenmesi için Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesi talep edildi.

Etiketler; #Metin Akpınar
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