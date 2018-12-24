Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçıları Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret, darbeye çağrı ve ölüm tehdidi" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İki sanatçı savunmaları alınmak üzere savcılığa getirildi.

Usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.



Usta sanatçılar hakkında katıldıkları bir televizyon programındaki sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret, darbeye çağrı ve ölüm tehdidi" suçlaması yapıldı. İki sanatçı ifadeleri alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



Polis ekiplerinin Kadıköy'deki evinden aldığı sanatçı Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki sanatçının sözleriyle ilgili yargıya çağrıda bulunmuştu.



Akpınar ve Gezer hakkındaki soruşturma sürüyor.



ulusal.com.tr