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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine haklarında soruşturma başlattığı Gezen ve Akpınar'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi. 

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN HAKKINDA KARAR

Sözcü Gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atması şartıyla adli kontrol kararı verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #soruşturma #Müjdat Gezen #Metin Akpınar
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