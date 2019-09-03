Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı için önerdiği değişikliğin ayrıntılarını açıkladı. Adalet Bakanı ve Yardımcısının HSK üyesi olmaması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu "Hakimler Kurulu'na Yargıtay Başkanı, Savcılar Kurulu'na da Yargıtay Başsavcısı Başkanlık yapmalı" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, HSK yapısının değiştirilmesine ilişkin önerilerini paylaştı.



Feyzioğlu HSK'ya ilişkin önerisini ilk olarak Beştepe'de düzenlenen Adli Yıl Açılış töreninde gündeme getirmişti.



Törenin ardından akşam Meclis'te düzenlenen adli yıl resepsiyonunda da konuya ilişkin açıklamalar yaptı Feyzioğlu. Adalet Bakanı ile Yardımcısının kurulda olmaması gerektiğini savundu.



Başkan Feyzioğlu, Hakimler Kurulu'na Yargıtay Başkanının, Savcılar Kurulu'na da Yargıtay Başsavcısının başkanlık yapmasını önerdi.



Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği bu konuya ilişkin de konuştu. Bunun yeni bir açıklama olduğunu belirten Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı bünyesinde bu konuda bir hazırlık olmadığını söyledi. Kendilerinin de henüz tartışmayı ele alıp bir görüş oluşturmadıklarını kaydetti.



Meclis'teki adli yıl resepsiyonuna Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ev sahipliğindeki resepsiyonda çok sayıda yargı mensubu da yer aldı.



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