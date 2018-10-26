Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Danıştay’ın Andımız’ın okullarda tekrar okutulması yönündeki kararını doğru bulduğunu belirtti. Andımız’ın çocukların vatanlarına ve milletlerine bağlılığını ortaya koyan bir yemin olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, “Türk ve Türk Milleti ifadelerinin kullanılmasında üstün kamu yararı var” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Danıştay’ın verdiği Andımız kararıyla ilgili olarak Ulusal kanal’a özel açıklamalar yaptı.

"2013’te bir açılım süreci başlatıldı. Bu açılım sürecinin yanlışlıklarını dile getirdik. Söylediklerimizi yayınlayacak gazete bulmakta zorlandık. Ancak Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal bunları hep yayımladı."



Kararı doğru bulduğunu belirten Feyzioğlu, idari işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenirken kamu yararı ölçütünün arandığını belirtti.

"Sorulması gereken soru ‘Andımız’ın kaldırılmasında kamu yararı var mıydı yok muydu?’ sorusu. İdare Mahkemelerinin, Danıştay’ın kamu yararını denetlemesini kabullenemiyorlar. Kamu yararı siyasi takdirin ötesinde hukuki bir değerlendirmenin konusu olur. Mahkemeler siyasi takdire karışamazlar. Ancak siyasi takdir kamu yararına zarar verirse bunun yıllar içerisinde yerleşmiş içtihatlarla nasıl değerlendirileceği bellidir. Yargı da bunu denetleyebilir."



Feyzioğlu, Andımız’ın açılım sürecinde kaldırıldığına dikkat çekti, ırkçılık suçlamalarına yanıt verdi.

"O dönemde FETÖ kumpaslarıyla TSK’nın PKK’ya karşı kahramanca mücadele eden kadroları tasfiye edildi. Türkiye, PKK karşısında aslında geçmişte çok büyük başarılara imza atmasına rağmen biryenilgi psikolojisine sokuldu. Bu sırada da çoğunluğu yurt dışında herkese verilmeyen özel burslarla eğitim almış bir takım anlı şanlı sosyologlar, bilim insanları burada gelip ‘Türk demek ırkçılıktır’ demeye başladılar. Türkiye’ye dönüp ‘Irkçısınız’ diye dayatan tüm küresel güçler aslında kendileri milli devletlerden gelen insanlar."



Türk’ün ve Türk milleti ifadelerinin kullanılmasında üstün kamu yararı olduğunun altını çizen Feyzioğlu, Dünyadaki diğer örneklere dikkat çekti. Andımız’ın çocukların vatanlarına ve milletlerine bağlılığını ortaya koyan bir yemin olduğunu vurguladı.

"Hükümet tarafından duygusal yaklaşıldığını düşünüyorum. Sükûnetle konuştuğumuzda anlaşacağımıza eminim. Cumhurbaşkanının karardan hoşnut olmamasımümkün ama telkin ve tavsiye anlamına gelecek cümleleri sarf etmesini doğru bulmuyorum."







HABER: TANSEV KARA

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