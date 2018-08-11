Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Aydın'ın Didim ilçesinde konuştu. Feyzioğlu, Rahip Bronson krizi konusunda dikkat çekici mesajlar verdi.

Ege ve Marmara bölgeleri genişletilmiş baro başkanları toplantısı Aydın'ın Didim ilçesinde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden baro başkanları 2 gün sürecek toplantıda hukukun ve yargının sorunlarını tartışacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, açılış konuşmasında Rahip Bronson krizine değindi.



Feyzioğlu'na göre ABD kabadayılık yapıyor.

"Bunu nükleer, askeri ve ekonomik gücüne dayanarak yapılan bir kabadayılık olarak görüyorum"



Barolar Birliği Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı üzerindeki yetkilerini ABD'nin fırsata çevirdiği görüşünde.

"Tutuklama sebebi yoksa tahliye edilmelidir, yoksa da Trump tehdit etti diye hiçbir şekilde tahliye edilmemelidir, burası kabile devleti değildir. Ama içeriye ve dışarıya verdiğimiz algı, sayın cumhurbaşkanının HSK üzerinde etki sahibi olduğudur. Bu da bizi sen istersen tutuklatırsın istersen tahliye ettirirsin şeklinde kabile devletlerine yöneltilen suçlamalar benzeri suçlamalara maruz bırakmaktadır. Türk milleti, Türk devleti bbunu haketmemektedir. Referandumda anlattığımız buydu. Bugün Dolar'ın bu seviyeye gelmesinin sebebi politik riskin çok yüksek olmasıdır."



Feyzioğlu, Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarını da eleştirdi.

"Dün sayın maliye bakanının açıklamalarını dikkatle dinledim. İçinde bir cümle bile en temel konu olan hukuki güvenlik konusuna değinilmediğini kaygıyla gördüm."



Toplantıdan, Cumhurbaşkanı'na bir çağrı da yapıldı.

"Ben buradan Sayın cumhurbaşkanına bir çağrıda bulunuyorum. Sadece kendi gibi düşünenleri değil, farklı düşünenleri de davet ederek neyi nasıl daha güzel yapabileceğimizi haydi konuşalım. Türkiye yüzde 50'den oluşmuyor, yüzde 100'den oluşuyor ve bir süper güç eğer Türkiye'yi ekonomisiyle, dolarıyla tehdit ediyorsa bu ciddidir. Yüzde 100'ün kenetlenmesi gereklidir ve bunu sağlamak da öncelikle sayın cumhurbaşkanımızın görevidir. Ben buradan çağrıda bulunuyorum, dikeni battığı yerden çıkaralım, yapısal reform konuşulurken yargının konuşulmamasını son derece yanlış buluyorum. Hiçbir yapısal reform yargıyı güvenilir kılmanın yerine geçmeyecektir."



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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