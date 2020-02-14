Metin Feyzioğlu'ndan önemli çağrı: Görev talep ediyorum

ABD'nin planlarına dikkat çekti. Ankara'ya önemli çağrılar yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Ankara-Şam hattındaki "İdlib" gerginliğini değerlendirdi, ABD ve FETÖ'nün hedefini anlattı.

Feyzioğlu, Soçi mutabakatına ilişkin Rusya'nın tavrına değindi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Suriye ile doğrudan diyalog kurulmasına yönelik Türkiye'nin mecburiyetine dikkat çekti.

Metin Feyzioğlu bunun için de hükümetten görev talep etti.

Feyzioğlu, "Ben bu noktada görev talep ediyorum, eğer Devlet Başkanları düzeyinde görüşme yapılamıyorsa ortam hazırlanır ben giderim. Suriye Barolar Birliği Başkanı ile görüşürüm, ne çözer diyeceksiniz yumuşama başlar. Sonra Rifat Hisarcıklıoğlu gider Suriye mevkidaşlarıyla görüşür. Öteki gider beriki gider bi bakarsınız iki hükümet devlet başkanları yardımcıları düzeyinde konuşmaya başlarlar. Bu emperyalistlere verilecek en güzel cevaptır" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr