Metin Feyzioğlu'ndan sert tepki! "Utanmazlık değil mi bu?"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı ifadelere sert tepki gösterdi.

Feyzioğlu, şunları belirtti:

"Lafa geldiğinde kadın haklarını ağızlarından düşürmeyen ama bu fotoğrafı WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada sırf bana kendilerince zarar vermek için gezdiren kim varsa, kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Yüzlerine bakacak yüzleri var ise, aynaya bakarak sorgulasınlar.

Bakın bu aşağılık kampanyalarınız bana zarar vermez. Ancak bir hanım, sokakta rastladığı ve basından tanıdığı, fikirlerini desteklediği veya değerlendirdiği biriyle fotoğraf çektirdi diye nasıl böyle aşağılık bir iftiranın hedefi yapılabilir? Utanmazlık değil mi bu!

Müfterilere ve onların hevesli yardımcılarına sesleniyorum:

Dinlemeden, anlamadan yürütülen seviyesiz kampanya beni hedef aldığı sürece umurumda değil. Vız gelir tırıs gider. Ancak bir hanımefendiyi hedef alarak seviyesizlikte kendinizi bile aştınız. Hiç düşünmediniz mi bu insanın ailesini, çevresini. Düşünmediniz. Çünkü yolda bir yerlerde insanlığınızı yitirmişsiniz.

Not:

Benim sosyal medyamdan alınmış, yandaki diğer kişi kesilerek üzerine bu iftira içerikli yazı yazılmış fotoğrafta, adını bilemediğim bu hanımefendinin kişilik haklarının zarar görmemesi için yüzünü biz buğuladık. Sorumluların bulunması için de yasal süreci pazartesi başlatıyoruz."

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