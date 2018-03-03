Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Aydın'daydı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) düzenlediği etkinlikte konuşan Feyzioğlu, hem iktidara hem muhalefete mesajlar verdi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, Hukuk ve Demokrasi konferansı düzenledi.



Konferansı Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu verdi.



Konferansa gelen Aydınlılar, Şükran Güngör salonunu tamamen doldurdu.



İslamın özüne en uygun yönetim biçiminin laik demokratik cumhuriyet olduğunu söyleyen Feyzioğlu, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerlerin ailelerine de başsağlığı diledi.



"Siyaset yapıyor" eleştirilerini de yanıtlayan Feyzioğlu, hiçbir siyasi adaylık düşünmediğini açıkladı.



ulusal.com.tr