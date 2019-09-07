Metin Feyzioğlu’ndan barolara davet
Adli Yıl Açılışına katıldığı için eleştirilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na yapılan kurultay çağrısı tartışılıyor. Baroların çağrısını Ulusal Kanal’a değerlendiren Avukat Erol Aras, Feyzioğlu’nun törene katılmasının diyalogların devamı için önemli olduğunu vurguladı. Aras, Ankara Barosu’nun delegelerini toplamadan “kurultay” çağrısı yapmasını ise usule aykırı olarak değerlendirdi.
Adli Yıl Açılışına gitti, hedef alındı. Metin Feyzioğlu’na 4 barodan olağanüstü kongre çağrısı geldi. Feyizoğlu ise baro başkanlarını Ankara’ya davet etti.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 2 Eylül’de yapılan Adli Yıl Açılış Törenine katılmıştı. Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’ndaki törene katılımına ise bazı barolardan tepki geldi.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya baroları TBB’nin olağanüstü genel kurula gitmesi için çağrı yaptı. Feyzioğlu da eleştirilere yanıt verdi.
Tartışmaları Ulusal Kanal’a değerlendiren Avukat Erol Aras da Feyzioğlu’nun törene katılımının doğru olduğunu belirtti.
Aras, Ankara Barosu’nun delegeleri değil yönetim kurulunu toplayarak çağrı yapmasının ise usule aykırı olduğunu bildirdi.
Erol Aras, Feyzioğlu’nun 22 Eylül’de baro başkanlarını Ankara’ya davet etmesinin de olumlu olduğunu ifade etti.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0