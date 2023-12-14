Metin Külünk'ü Ulusal Kanal ve Aydınlık Yöneticileri Karşıladı

İstanbul'un sosyolojik bir depremin eşiğinde olduğunu belirten Külünk kültürel bir çürümeye dikkat çekti.



Ak Parti İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Metin Külünk Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'ı ziyaret etti.



Ziyarette Metin Külünk'ü Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil ve Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Ali Murat Engin'in bulunduğu heyet karşıladı.



Görüşmenin gündeminde İstanbul'un sorunları vardı. Külünk, İstanbul'da yaşayan vatandaşların eşitsiz yaşam şartlarına dikkat çekti.



Metin Külünk, İstanbul'da sosyolojik eşitsizliklerinde bulunduğu da söyledi.



Metin Külünk Aydınlık Gazetesi'ndeki haberleri ile Ulusal Kanal yayınlarını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu kaydetti.





