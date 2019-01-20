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Metin Topuz iddianamesi hazır! İşte istenen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile tutuklanan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede Topuz için "Müebbet hapis" cezası istendi.

Metin Topuz iddianamesi hazır! İşte istenen ceza

FETÖ'den tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkındaki iddianame tamamlandı. 

Topuz hakkında yaklaşık 5 yıldır süren soruşturma bitti. İddianameyi İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci hazırladı. 

"Casusluk ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamalarının yönetildiği Topuz için müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Bekir Bozdağ dahil 30 kişi müşteki veya mağdur olarak yer aldı.

4 Ekim 2017'de tutuklan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki iddianamede önemli ayrıntılar da yer aldı.

Topuz’un, 17-25 Aralık operasyonları döneminde Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile ABD’ye yaptığı seyahat ve firari FETÖ’cü Zekeriya Öz ile görüşmeleri delil olarak iddianmeye eklendi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #abd #metin topuz
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