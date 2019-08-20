Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.



Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.



