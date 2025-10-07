Metro İstanbul duyurdu: Birden fazla valizle seyahat eden yolculardan ek ücret alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, metroda birden fazla valizle yolculuk edenlerden ilave ücret alınacağını açıkladı. Açıklamada, yolcuların konforu için bagaj kurallarına dikkat çekildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Metro İstanbul duyurdu: Birden fazla valizle seyahat eden yolculardan ek ücret alınacak
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave yolculuk ücreti alınacağını bildirdi.

Metro İstanbul’un ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kurallar bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmadığı belirtilerek, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı ifade edildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.”

Serdar Öktem suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: Talimat yurt dışından geldi!Serdar Öktem suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: Talimat yurt dışından geldi!Gündem
İstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuİstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ibb metro
Günün Manşetleri
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
"Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Silahla paylaşım yapanlara dev operasyon!
Muğla’dan Diyarbakır’a uzanan suç zinciri
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
İşte cezalar ve yargı sürecinin detayları
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 20 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi! Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!
Parası yastık altında olanlar dikkat! Parası yastık altında olanlar dikkat!
Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları Altında tarihi tırmanış! 7 Ekim güncel altın fiyatları
Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu? Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olur mu?