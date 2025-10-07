Metro İstanbul duyurdu: Birden fazla valizle seyahat eden yolculardan ek ücret alınacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, metroda birden fazla valizle yolculuk edenlerden ilave ücret alınacağını açıkladı. Açıklamada, yolcuların konforu için bagaj kurallarına dikkat çekildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave yolculuk ücreti alınacağını bildirdi.
Metro İstanbul’un ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kurallar bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmadığı belirtilerek, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı ifade edildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.”
Kaynak: Anadolu Ajansı