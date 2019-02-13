Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), diğer yaptırım, tedbir ve işlem yasaklarına dair açıklama yaptı. SPK'nın açıklamasına göre, iş insanı Galip Öztürk, Metro Avrasya ile Metro Yatırım şirketleri hakkında karar verildi. Karara göre, Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Galip Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının 12/02/2019 tarihi itibariyla 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmeyecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Galip Öztürk hakkında karar verildi.



SPK'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:



“Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 06.02.2019-11.02.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi kapsamında; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişilerin 12.02.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulunan ALBRK paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir”







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