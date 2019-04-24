CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir. Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır." açıklaması yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, metrobüste taciz olayına karıştığı belirtilen kişinin, CHP üyesi olduğu iddialarını yalanladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, kişinin partiye üye olmadığını tespit ettiklerini aktardı.



CHP'li Kaftancıoğlu, şunları belirtti:



"İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir.



Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir.



Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir.



CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır."



ulusal.com.tr



