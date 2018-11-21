Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti.



"Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz"



Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü, bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.



"Cinayet aydınlatılmalı"



Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülkenin Suudi Arabistanla ilişkilerini bozmak istemediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.



"Türk-Amerikan ekipleri önümüzdeki günlerde bir araya gelecek"



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini kaydetti.