"Amerika Atilla'ya karşı" davasında çıkan karardan sonra, Ankara ile Washington arasında ilk temas kuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yok

Krize neden olan "Amerika Atilla'ya karşı" davası sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonla görüştü.



İddiaya göre görüşme Washington'un talebi üzerine yapıldı. Karardan iki gün sonra yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de yargılandığı davada jüri tarafından hakkındaki 6 suçlamadan 5'inden suçlu bulunmuştu.



Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi dava sonrası Trump yönetimi ile yapılan ilk üst düzey temas oldu.



ulusal.com.tr