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Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacak

Amerika ile varılan güvenli bölge mutabakatını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Oyalama taktiği geçerli olmayacaktır." dedi. Çavuşoğlu, "Amerika'nın PKK/PYD'ye silah yardımına devam ettiğini" söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı hakkında açıklamalarda bulundu 

Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin, "Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var." dedi.

Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin, "Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var." dedi.

"Oyalama taktiği geçerli olmayacak"
Çavuşoğlu, "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar." diye konuştu.

F-35 programından çıkartılma
Çavuşoğlu, "F-35 ile ilgili Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkartılması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Dışişleri Bakanı #abd #Mevlüt Çavuşoğlu
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