Katar'ın başkenti Doha'da Asya İşbirliği Diyaloğu toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünyanın Asya Yüzyılı'na girdiğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Yeni Çağ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Yeni Dönem olarak ifade ettiği Asya'nın yükselişi Türk Dışişleri Bakanı tarafından da Asya Yüzyılı olarak tanımlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.



Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dönemi "Asya Yüzyılı" olarak nitelendirdi.



"Asya Yüzyılı gerçekleşmeye başlıyor. Dünyanın 30 büyük şehrinin 21'i Asya'da. Son 50 yılda Asya'da yüzlerce, binlerce kişi yoksulluk seviyesini aştı ve birçok Asya halkı orta gelirli ya da gelişmiş ekonomiler statüsüne yükseldi."



Asya'nın 2020'ye kadar dünya orta gelir sınıfının yarısına ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, Asya'nın dünya ekonomisindeki yerinin giderek arttığını belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin başkanlık döneminde Asya ticaret ve endüstri odaları arasındaki etkileşimi artırmak gibi yeni iş birliği alanları yaratmak için çaba sarf edeceğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Türkiye, Asya İşbirliği Diyaloğu'nun başarıları konusunda üstüne düşen rolü yerine getirmek konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.







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