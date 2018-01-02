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Mevlüt Çavuşoğlu "Barış süreci yeniden gündeme gelebilir" dedi mi? Açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlarken "'Barış süreci yeniden gündeme gelebilir" dediği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada o haberi yalanladı.

Mevlüt Çavuşoğlu "Barış süreci yeniden gündeme gelebilir" dedi mi? Açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlarken "'Barış süreci yeniden gündeme gelebilir" dediği iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada o haberi yalanladı.

Dışişler Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yapmak için önşart ortaya koyduğumuz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Milletimize verdiğimiz söz, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün bizi durduramayacağıdır."  dedi.

Çavuşoğlu, "DPA ile yaptığımız mülakatta PKK’nın çözüm sürecini sadece suistimal ettiğini, şimdi ise milletimizin, özellikle de Kürt vatandaşlarımızın PKK ile mücadeleye sonuna kadar devam etmemizi istediklerini vurguladım." dedi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #pkk
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