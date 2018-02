Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz rejime yönelik bir tehdit değiliz" dedi. Çavuşoğlu, Şam yönetimiyle birçok konuda aynı çizgide olduğumuzu söyledi. Gündeminde Amerika'nın "Türkiye IŞİD'den petrol alıyor" suçlaması da vardı. Bakan Çavuşoğlu, CIA'nın bu rapor için özür dilediğini belirtti.

Türkiye Suriye hükümetine bir tehdit oluşturmuyor. Hatta birçok konuda aynı çizgide...



"REJİME YÖNELİK BİR TEHDİT DEĞİLİZ"

"Biz rejime yönelik bir tehdit değiliz. Ama rejimin Guta ve İdlib’deki saldırıları durdurması lazım. YPG’nin Suriye’yi bölmek isteyen bir örgüt olduğu konusunda rejimle mutabıkız."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında konuştu. Ankara ve Şam'ın birçok konuda aynı çizgide olduğuna işaret etti.



"REJİM İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ"

"En son Kudüs konusunda Suriye rejimiyle aynı çizgideydik. Herhangi bir temasımızın olmaması her konuda karşı fikirde olmamızı gerektirmez."



Zeytin Dalı Harekâtı'nın kararlılığını da anlattı Çavuşoğlu, Afrin'de ağır darbe alan PKK'nın "siviller öldürülüyor" propagandasına da çıkışı sert oldu.



"SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR" YALANI

"Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor. Nedense PKK/YPG terör örgütüne karşı biz ne zaman bir operasyon başlatsak her an herkes 'Teröre karşı bir operasyon başlatmayın' diyemiyor, siviller üzerinden bu harekatı önemsiz hale getirmeye çalışıyor ya da o kanaldan eleştiri getirmeye çalışıyor"



Çavuşoğlu, eski Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, "Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı" yönündeki suçlamalarına da yanıt verdi. "CIA, bizden yazılı özür diledi." dedi.



"CIA, ÖZÜR DİLEDİ"

"CIA'den bir belge geldi. Verdik bizim istihbaratımıza, incelediler. Kilis Belediyesinin asfalt şantiyesi. Bunun yazısını, raporunu gönderdik. CIA, bizden yazılı özür diledi."







ulusal.com.tr