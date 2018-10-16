Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Savcılık (Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda) uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabilir" dedi. Pompeo'nun Riyad'dan sonra Türkiye'ye geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ'nün halen ABD'de olmasının Türkiye için sorun olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlık resmi konutunda görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



"Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun istemesi halinde ülkesine gidip gidemeyeceği ve onunla ilgili bir soruşturma yapılıp yapılmayacağı"na ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bugün Suudi Arabistan'ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir. Bunda bir kısıtlama yok." diye konuştu.



Çavuşoğlu, uzun bir zamandan sonra başsavcılığın uzmanlarla başkonsolosluk binasına girdiğini ve saat 05.00 gibi çalışmalarını tamamladığını söyledi.



Türkiye'nin amacı Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek"



Bugün de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil, soruşturmaların sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin amacının "Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolan Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek" olduğunu vurguladı.

Tüm dünyanın gözlerini adeta bu olaya diktiğini dile getiren Çavuşoğlu, ortada bir can olduğunu ve dolayısıyla herkesin merak ettiğini kaydetti.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bunu açıklığa kavuşturmak durumundayız. Kimleri sorguya alacak, kimlere ne sorular soracak, bu başsavcılığın görevi. Onlar karar verirler soruşturmalar kapsamında. Başsavcı adına 'şu kişiye sorular sorulacak veya sorulmayacak' diyemeyiz. Ama yine Kaşıkçı'nın nişanlısının ifadeleri alındı. Başsavcılık, uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurabilir. Bu sürecin engelsiz şekilde devam etmesi önemli. Aynı şekilde bu sürecin Suudi Arabistan ile iş birliği açısından da önemi var. Diğer taraftan bunun sonuç odaklı ve şeffaf olması lazım. Hiç kimsenin kafasında bir soru işareti kalmayacak şekilde durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor."



"Münbiç'i ya siz temizleyin ya biz temizleriz"



Münbiç'teki gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu, "Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz." diye konuştu.