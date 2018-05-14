Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar
Cari açık rakamları açıklandı!
Cari açık rakamları açıklandı!
Deniz Aslanı - 2018 başladı
Deniz Aslanı - 2018 başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC'ye konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'te yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

Çavuşoğlu "bugünkü katliamı kınamak yetmez, artık ortak adımlar atmak gerekiyor"" 

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İsrail güçlerini ve İsrail hükümetini lanetliyorum. Burada bir katliam var. Bunun sebebi ABD'nin tüm dünyaya rağmen, ben karar aldım yaparım anlayışıyla attığı adımlar. ABD, hukuk dışı bir şekilde Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Uluslararası hukukun temel ilkelerini ve tarihsel gerçekleri hiçe saydılar. Bu ABD'nin inandırıcılığı ve itibarına da zarar verdi.

Avrupa Birliği'nin bu konuda bizimle aynı düşündüğünü biliyoruz. Fakat aynı düşünmek yetmez, bir an önce adımlar atılmalı. Ve ABD'nin aldığı karara karşı güçlü bir şekilde durmak gerekiyor. ABD bu karar sonrasında birçok ülkeyi tehdit etti.
Herkes sussa biz susmayız. Filistin davasının savunucusu olacağız." şeklinde ifade etti


Kaynak: AA
Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #kudüs açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.