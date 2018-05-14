Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'te yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu "bugünkü katliamı kınamak yetmez, artık ortak adımlar atmak gerekiyor""



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"İsrail güçlerini ve İsrail hükümetini lanetliyorum. Burada bir katliam var. Bunun sebebi ABD'nin tüm dünyaya rağmen, ben karar aldım yaparım anlayışıyla attığı adımlar. ABD, hukuk dışı bir şekilde Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Uluslararası hukukun temel ilkelerini ve tarihsel gerçekleri hiçe saydılar. Bu ABD'nin inandırıcılığı ve itibarına da zarar verdi.



Avrupa Birliği'nin bu konuda bizimle aynı düşündüğünü biliyoruz. Fakat aynı düşünmek yetmez, bir an önce adımlar atılmalı. Ve ABD'nin aldığı karara karşı güçlü bir şekilde durmak gerekiyor. ABD bu karar sonrasında birçok ülkeyi tehdit etti.

Herkes sussa biz susmayız. Filistin davasının savunucusu olacağız." şeklinde ifade etti