Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk canlı yayınında soruları cevapladı. "Kral Selman'la görüşmek için bir engel yok" diyen Çavuşoğlu, Halk Bank davasıyla ilgili de "bugüne kadar Halk Bankası istenilen tüm bilgi ve belgeleri vermiştir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle



Cemal Kaşıkçı olayı



Şu anda cevaplanmamış sorular var. Tüm dünya bu soruların cevaplanmasını istiyoru, Trump'ın yaptığı açıklamalar doğru bir yaklaşım değildir. Dünya bu sürecin uzamasından dolayı uluslararası soruşturma yapılması talebinde bulunmaya başladı. Uluslararası soruşturma yapılırsa biz Türkiye olarak işbirliği yaparız.



Biz açıklamalarımızda hiç bir isim kullanmadık. Sadece cumhurbaşkanımız Kral Selman'ın talimatı olmadığını söyledi. Ellerinde ses kaydı varmı yokmu ABD'den bununla ilgili bize bir bilgi paylaşımı olmadı.



Kaşıkçı meselesinde Avrupa'nın bir duruşu var fakat suni tedbirlerle bir yere varılmadığını da görüyoruz.



G-20'de görüşme olur mu?



Cumhurbaşkanımız bu süreçte 2 defa Kral Selman'la telefonla görüştü.Görüşmemek için bir sebep yok, görüşme elbette olabilir.



İade taleplerimizi yeniledk ve tekrar orada FETÖ'nün iadesinin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ayrıca FBI'ın Amerika içinde başlattığı 15 civarında soruşturma var. FBI'da bu terör örgütünün karanlık yüzünü görmeye başladı. Hatta bir FETÖ imamını da tutuklamışlar. Umarum bu devam eder engellenmez ama elebaşının bize iade edilmesi gerekiyor.



Halkbank Davası



Daha önceki savcı FETÖ'ye çok yakın bir savcıydı. Kendisi gitti ama öyle görünüyor ki orada ekibinden insanlar var. Bugüne kadar Halkbankası istenilen tüm bilgi ve belgeleri vermiştir. Bu süreç devam ediyor zaten Hakan Atilla daha önce de Türkyie'ye dönmek istediğini bildirmiştir. bir temyiz süreci var. ABD şu anlayıştan vazgeçmesi lazım. "Nerede olursa olsun hangi suçu işlerle işlesin ABD vatandaşı yüzde yüz masumdur." bu son derece yanlış ve hukuku hiçe sayan bir yaklaşımdır.



AİHM'in kararı



12 yıl Avrupa Konseyi'nde zaman geçirdim. O dönemde de Avrupa Konseyi'nin reforma tutulması önceliğimizdi. Bu sürece en çok Türkiye katkı sağladı. Bu güzel bir şey. Avrupa Konseyi'nin siyasi kurumları var. Ama AİHM siyaset yapılacak bir yer değildir. Bu kurum siyasallaştı. İnsan Hakları Mahkemesi bu verdiği kararla siyasi karar verdiğini kanıtlamıştır. Bu karar hukuki değildir, siyasidir. Buna itiraz etme hakkımız var. Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşer diyorlar. Kim diyor bunu ya? Bu konuda bizim Adalet Bakanlığımız ve yargımız bunun yorumlarını yapacaktır. Ama ben bu kararları uygulamayan başka ülkeler de oldu ve üyelikleri tehdite girmedi.



AB en güvenilir ortak mı?



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini haddini aştı. Toplantıda da bunu söyledim. Yunanistan'a neden sesiniz çıkmıyor dediğimde yüz ifadesini görmenizi isterdim. Onlar için AB üyeleri neler yaparsa yapsın iyidir. Bize Gezi döneminde ders vermeye kalktılar ama Fransa'da neler oldu hiçbir şey söylemediler.

Türkiye'den güvenilir ortak bulamazlar.