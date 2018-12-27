banner999
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti

Mevlüt Çavuşoğlu: Ne olacaksa olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi" başlıklı konferansta konuşuyor.

Mevlüt Çavuşoğlu: Ne olacaksa olsun

Kıbrıs sorununun çözümü içinde gerekli adımları atıyoruz. Biz artık laf olsun diye bir müzakereye oturmak zaman kaybıdır diyoruz. Sonuç odaklı olsun artık kaybedecek enerjimiz yok ne olacaksa olsun. Bu davayı çok yakından takip ediyoruz. Biz işte bu izlediğimiz politikaya girişimci dış politika diyruz. Ama insani dış politikanızı ihmal ederseniz girişimciliğin de bir faydası olmaz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. 

Bugün bizim hiç kimseye bir engel çıkarma gibi bir derdimiz yok. Ama THY'nin büyümesinden rahatsız olan bazı hava yolu şirketleri engellemek için neler yapıyorlar neler. Bizzat şahit olduğumuz olaylar var. Rekabetçi bir dünyada yer almak için çok aktif olmak lazım. Bugün dünyaya baktığınız zaman iyimser olacağınız şeyler de var kötümser baktığımız şeyler de var.

 

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #Dışişleri Bakanı #açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.