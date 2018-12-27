Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi" başlıklı konferansta konuşuyor.

Kıbrıs sorununun çözümü içinde gerekli adımları atıyoruz. Biz artık laf olsun diye bir müzakereye oturmak zaman kaybıdır diyoruz. Sonuç odaklı olsun artık kaybedecek enerjimiz yok ne olacaksa olsun. Bu davayı çok yakından takip ediyoruz. Biz işte bu izlediğimiz politikaya girişimci dış politika diyruz. Ama insani dış politikanızı ihmal ederseniz girişimciliğin de bir faydası olmaz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz.



Bugün bizim hiç kimseye bir engel çıkarma gibi bir derdimiz yok. Ama THY'nin büyümesinden rahatsız olan bazı hava yolu şirketleri engellemek için neler yapıyorlar neler. Bizzat şahit olduğumuz olaylar var. Rekabetçi bir dünyada yer almak için çok aktif olmak lazım. Bugün dünyaya baktığınız zaman iyimser olacağınız şeyler de var kötümser baktığımız şeyler de var.



