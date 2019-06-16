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Mevlüt Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" dedi

Mevlüt Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Askerimize yönelik tacizleri tolere etmemiz mümkün değil"
Suriye'deki gözlem noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür."

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin."


Kaynak: AA
Etiketler; #s-400 #abd #Mevlüt Çavuşoğlu
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