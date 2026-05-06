Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu: Başsavcılıktan dikkat çeken açıklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde, AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun ateşli silahla yaralandığı olaya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Mayıs 2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibari ile olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur"