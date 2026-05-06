Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu: Başsavcılıktan dikkat çeken açıklama

Alanya’da iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun silahla yaralanmasına ilişkin başsavcılık açıklama yaptı. Olayda üçüncü bir kişinin eylemine dair bulgu olmadığı belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu: Başsavcılıktan dikkat çeken açıklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya’nın Alanya ilçesinde, AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun ateşli silahla yaralandığı olaya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Mayıs 2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibari ile olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Gram Altın İçin 11 Bin TL Hedefi: Uzman İsimden Kurban Bayramı Sonrası İçin Kritik UyarıGram Altın İçin 11 Bin TL Hedefi: Uzman İsimden Kurban Bayramı Sonrası İçin Kritik UyarıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mevlüt Çavuşoğlu alanya
Günün Manşetleri
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Perinçek’ten Amedspor’a Süper Lig tebriği
önemli açıklamalar
Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı!
Hürmüz'de kritik eşik!
Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak! Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak!
İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek! İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek!
6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi 6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?