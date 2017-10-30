Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kentte okulların 31 Ekim 2017 Salı günü tatil olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı

Sakarya'da mevsimin ilk karı kentin en yüksek noktalarından biri olan Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'na düştü.



Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda etkisini gösterdi.



Daha çok yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışla kar kalınlığı, yaylanın yüksek kesimlerinde 5 santimetreye ulaştı.





İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Etkili olan kar yağışı sonrası kentte okulların tatil olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.