Sakarya'da mevsimin ilk karı kentin en yüksek noktalarından biri olan Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'na düştü.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda etkisini gösterdi.
Daha çok yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışla kar kalınlığı, yaylanın yüksek kesimlerinde 5 santimetreye ulaştı.
31 EKİM 2017 SALI SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Etkili olan kar yağışı sonrası kentte okulların tatil olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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