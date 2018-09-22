Değerli izleyenler şimdi de ekranlarınıza okulda olması gerekirken tarlada olan çocukların hikayesini getireceğiz. Onlar aileleriyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Onların talepleri ise çok daha farklı. Soğan toplamaktan kalem tutamayan çocuklar, eğitim öğretim hayatına devam etmek istiyor. Ailelerin de bir talebi var. O da toprak reformu.

Tarım Orman İş Sendikası'nın mevsimlik tarım işçilerine düzenlediği yardım kampanyasına Birleşik Kamu İş ve Eğitim İş yöneticileri de katıldı.



Ulusal Kanal'a konuşan yetkililer, çocukların bu dönemde tarlalarda değil okullarda olması gerektiğini söyledi.



Sendika yöneticileri zor şartlar altında çalışan mevsimlik işçileri devletin koruma altına alması gerektiğini ifade etti.



Tarlalarda günde 12 saat çalışan mevsimlik işçilerin bir talebi var. İşçiler, üretip devlet ekonomisine katkı sunmak için toprak reformu yapılmasını istiyor.



HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: TANSEV KARA

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