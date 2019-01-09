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Mevzisi CIA olanın, hedefi Aydınlık ve Vatan Partisi oluyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki,dünkü "Çin İslamı'da CIA Projesi Olmasın!" başlıklı köşe yazısında, sözde Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk'ün CIA bağlantılarını ve karanlık ilişkilerini deşifre eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ve Aydınlık Gazetesi'ni hedef almıştı.Beki'ye tepkiler gecikmedi.

Mevzisi CIA olanın, hedefi Aydınlık ve Vatan Partisi oluyor
Amerikayı Değil, Ülkenizi Sevin
 
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Twitter hesabından, Akif Beki'nin yazısıyla ilgili, "Ülkenin en büyük "loser"ları Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ikilisinin kalemşörüdür, Akif Beki. Amerikancıdır ama vasattır. Muhakemesi zayıftır, edebiyatı da berbattır. Velhasıl çocuklar, gençler. Büyüyünce Akif Beki gibi olmayın. Amerikayı değil, ülkenizi sevin." açıklamalarında bulundu.


Cihatçı Terörizmi Okşayan Tutum
 
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Twitter hesabından, "Akif Beki'nin CIA operasyonunu perdeleyen ve cihatçı terörizmi okşayan tutumu Uygurları felakete götürür. Aydınlık'ın uyarıları dikkate alınırsa Çin'le yapıcı diyalog kurulur ve konu Uygur kışkırtıcılığını meslek haline getiren CIA bağlantılı kişilerin elinden alınır." diyerek Beki'ye cevap verdi.
 

CIA mevzilerinden bakınca karşısında Yeni Şafak ve Aydınlık oluyor
 
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım Twitter hesabından, "Akif Beki doğru yerde duruyor doğru hedeflere saldırıyor. CIA mevzilerinden bakınca karşısında Yeni Şafak ve Aydınlık, yanında Seyit Tümtürk olur. Ne yapsın başka..." Beki'nin iddialarına yanıt verdi.

Etiketler; #vatan partisi
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