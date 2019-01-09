Amerikayı Değil, Ülkenizi Sevin
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Twitter hesabından, Akif Beki'nin yazısıyla ilgili, "Ülkenin en büyük "loser"ları Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ikilisinin kalemşörüdür, Akif Beki. Amerikancıdır ama vasattır. Muhakemesi zayıftır, edebiyatı da berbattır. Velhasıl çocuklar, gençler. Büyüyünce Akif Beki gibi olmayın. Amerikayı değil, ülkenizi sevin." açıklamalarında bulundu.
Cihatçı Terörizmi Okşayan Tutum
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Twitter hesabından, "Akif Beki'nin CIA operasyonunu perdeleyen ve cihatçı terörizmi okşayan tutumu Uygurları felakete götürür. Aydınlık'ın uyarıları dikkate alınırsa Çin'le yapıcı diyalog kurulur ve konu Uygur kışkırtıcılığını meslek haline getiren CIA bağlantılı kişilerin elinden alınır." diyerek Beki'ye cevap verdi.
CIA mevzilerinden bakınca karşısında Yeni Şafak ve Aydınlık oluyor
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım Twitter hesabından, "Akif Beki doğru yerde duruyor doğru hedeflere saldırıyor. CIA mevzilerinden bakınca karşısında Yeni Şafak ve Aydınlık, yanında Seyit Tümtürk olur. Ne yapsın başka..." Beki'nin iddialarına yanıt verdi.
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