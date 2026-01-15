Mevzuata aykırı üretime af yok: 2025'te firmalara 154,5 milyon liralık ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı boyunca sürdürülen denetim maratonunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapı güvenliğini tehdit eden ve standart dışı üretim yapan işletmelere yönelik yaptırımların bilançosu netleşti. Bakanlık verilerine göre, yıl genelinde gerçekleştirilen 23 bin 425 denetimde, mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen firmalara toplam 154 milyon 563 bin lira ceza kesildi.

81 İLDE SIKI TAKİP

Bakanlığın sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yapılan açıklamada, yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini garanti altına almak için ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Denetimlerin Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 2025 yılında 81 ilde gerçekleştirdiğimiz 23 bin 425 denetimde, mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 154 milyon 563 bin lira ceza uyguladık."