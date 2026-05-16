Mezarlıkta 21 cenin bulunmuştu: Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Haliliye ilçesindeki Asri Mezarlık’ta bulunan cenin ve uzuvlarla ilgili açıklama yaptı. Valilik, olayla ilgili uzman ekiplerin bölgede inceleme yaptığını ve konunun adli mercilere intikal ettirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Mayıs 2026 tarihinde Asri Mezarlık’ta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“16 Mayıs 2026 tarihinde Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Söz konusu durum valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir” denildi.