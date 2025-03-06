Mezarlıkta dehşet! Anne ve iki kızını öldüren sanığa ağır ceza

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Şemsettin Erkuvan cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Erkuvan, olaydan 2 ay önce oğlu Muzaffer Erkuvan’ın hayatını kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Oğlumun intihar ettiğine inanmıyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay günü oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda gelişti. Vicdanınıza ve adaletinize sığınırım."

Cumhuriyet savcısı ise sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIĞA 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Şemsettin Erkuvan’ı "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.