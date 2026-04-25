Mezopotamya'nın kalbinde 9 günlük şölen: Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki ilk durağı olan Şanlıurfa’daki törene; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan açılış konuşmasında, Şanlıurfa’nın insanlık tarihindeki eşsiz konumuna dikkat çekerek, kentin medeniyetin doğduğu topraklar arasında yer aldığını ifade etti. Göbeklitepe’nin dünya tarihine bakışı değiştiren bir keşif olduğunu vurgulayan Alpaslan, Karahantepe ve Taş Tepeler havzasının yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti.

ŞEHRİN TARİHİ KİMLİĞİ KORUNUYOR

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen müze yatırımları ve restorasyon çalışmalarına da değindi. Alpaslan konuşmasında; Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Harran Kümbet Evleri, Birecik Kalesi, Harran Kalesi, Harran Ulu Camii ve Hamamı, Bozova Çarmelik ve Han-el Barur Kervansarayları ile Siverek Kalesi’nde yürütülen çalışmaların kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin yanı sıra, geçici listede bulunan Şanlıurfa ve Harran yerleşimlerinin artan ziyaretçi sayılarıyla uluslararası ölçekte yoğun ilgi gördüğünü belirten Alpaslan, 2025 yılında yalnızca Göbeklitepe’nin 800 binden fazla ziyaretçi ağırlamasının bu ilginin somut bir göstergesi olarak öne çıktığını dile getirdi.

ROMA VE BERLİN’DE ŞANLIURFA RÜZGARI

Gece müzeciliği uygulamalarıyla ziyaret deneyiminin çeşitlendirildiğini ifade eden Alpaslan, Taş Tepeler Projesi kapsamında 11 farklı noktada sürdürülen kazı ve araştırmaların hem bilim dünyası hem de Türkiye’nin kültürel vizyonu açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Uluslararası iş birlikleriyle gerçekleştirilen sergiler sayesinde Şanlıurfa’nın küresel ölçekte tanıtımının güçlendiğini söyleyen Alpaslan, Roma Kolezyum’da gerçekleştirilen sergi ile Berlin’de devam eden çalışmaların bu başarının en önemli örnekleri arasında yer aldığını ifade etti.

2025 AİLE YILI İLHAM OLDU: İLK DURAK "HÂNE" SERGİSİ

Açılış programının tamamlanmasının ardından Bakan Alpaslan ve beraberindeki heyet, etkinlik turuna 2025 yılının “Aile Yılı” temasından esinlenerek hazırlanan “Hâne” sergisini gezerek başladı. Sergi, aile mefhumunu sanat üzerinden işleyerek katılımcılara sunuyor.

Heyetin ikinci durağı, Osmanlı medeniyetinin kutsal değerlerini ve köklü mirasını yansıtan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi oldu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda açılan seçki, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. Sergide, İstanbul’daki önemli müze koleksiyonlarından getirilen hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur’an-ı Kerim nüshalarından oluşan zengin bir içerik yer alıyor.

URFA'NIN BİNLERCE YILLIK EL SANATLARI BU SERGİDE

Günün ilerleyen saatlerinde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan “Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi” gezildi. Kentin kültürel birikimini gözler önüne seren bu özel sergide; hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, ahşap ve sedef işçiliği ile dokuma gibi geleneksel el sanatlarının pek çok örneği bir araya getirildi. Sergilenen incelikli eserler, ziyaretçilere kültürel mirasın yaşayan yönünü yakından deneyimleme fırsatı veriyor.

Sergi ziyaretleri ve günün programı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve heyetin de katılım sağladığı “FotoMaraton” etkinliğiyle son buldu.

Şanlıurfa’nın zengin tarihi ve kültürel dokusunda hayat bulan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan itibarıyla başladığı dopdolu programıyla dokuz gün boyunca kesintisiz sürecek. Festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi ve çocuk etkinliklerine kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yüzlerce program düzenleniyor.

Etkinliklere katılmak isteyen sanatseverler, festival programına ve detaylı bilgilere Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ile @turkiye_kulturyolu Instagram hesabı üzerinden ulaşabiliyor.