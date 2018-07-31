Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplanıtısı 5.5 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklanan 7 maddelik bildiride, "ABD'nin Türkiye'ye karşı kullandığı tehdit dilinin saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği" vurgulandı. Bildiride, Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan, yeni sistemin ilk Milli Güvenlil Kurulu 5.5 saat sürdü.



Toplantı sonrası 7 maddelik bildiri yayımlandı. Terör mücadelede kararlılık vurgusu yapılan bildiride Amerika'nın yaptırım tehditlerine sert yanıt verildi.



ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri, gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.



Amerika ile yapılan Menbiç yol haritasına değinildi bildiride. Bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart niteliği taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edil



Bildirinin en önemli vurgularından biri ise Doğu Akdeniz ve Ege'de son yaşanan gelişmelerle ilgiliydi.



Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edilmektedir. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır.



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