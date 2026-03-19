MGK Genel Sekreterliği'nin teşkilat yapısı ve görevleri değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
YETKİ VE TANIMLARDA DÜZENLEME

Kararnamenin birinci maddesiyle, milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar güncellendi. Buna göre milli güvenlik siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla MGK’nın belirlediği görüşler doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iç ve dış güvenlik ile savunma konularını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Aynı maddede, milli güvenlik kavramı da devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün ve milletlerarası alandaki çıkarlarının korunması ile vatandaşların güven, huzur ve refahının sağlanmasını kapsayacak şekilde tanımlandı.

YENİ GÖREVLER EKLENDİ

Kararnamenin ikinci maddesiyle, Genel Sekreterliğe kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütme görevi verildi.

YENİ DAİRE BAŞKANLIKLARI KURULDU

Üçüncü ve beşinci maddeler kapsamında teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Bu çerçevede “İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı” ile “Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı” kuruldu. Ayrıca “Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” teşkilat yapısına eklendi.

Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri dışında kalan alanlarda seferberlik ve savaş hazırlıklarının koordinasyonu ile kurumlar arası iş birliğinin sağlanması da yer aldı.

MEVZUATTA İFADE DEĞİŞİKLİĞİ

Kararnamenin dördüncü maddesiyle, bazı maddelerde yer alan “bildirilir” ibareleri “bildirilmesi” şeklinde değiştirildi.

YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ MADDEDE DÜZENLEME

Yedinci maddeyle Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevleri yeniden düzenlenirken, sekizinci maddeyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında Genel Sekreterlikte görevlendirilecek personele ilişkin hüküm eklendi.

Kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete MGK
