Sözlü sınavla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alınacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliğine siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 20 uzman yardımcısı alınacağı bildirildi.



Sınava girecek adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) P8, P11, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.



Öte yandan adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.



Sözlü sınav başvuruları 19 Kasım Pazartesi günü başlayıp 30 Kasım Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.



Başvurular, kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve YDS ya da uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle MGK Genel Sekreterliğinin "Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/ANKARA" adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Postada yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle gecikmeler dikkate alınmayacak.



Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavın yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce kurumun internet sitesinde yayımlanacak ve MGK Sekreterliğinin hizmet binasındaki giriş katındaki kapılara asılarak ilan edilecek. Söz konusu ilanla ilgili adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak.



Sözlü sınava hak kazanan adaylardan, mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurumunca onaylı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 vesikalık fotoğraf, bir sayfayı geçmeyecek şekilde aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış öz geçmişi, kurumun internet sitesinden temin edilebilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Adli Sicil Kaydı belgeleri istenecek. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.



Sözlü sınav, adayların alan bilgisi ve MGK Genel Sekreterliğinin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecek.



Sınavdan puanı en yüksek adaydan başlanacak ve belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacak. Adayların sözlü sınav puanının eşit olduğu durumda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak.



Sınav sonuçları kurumun internet sitesinden ve kurum binasının kapılarında ilan edilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecek ve atanmaları için gerekli belgeler istenecek.