MGK sonrası kritik açıklama: Gazze, Suriye ve Ukrayna gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, terörle mücadelede kararlılığın sürdüğü belirtilirken, PKK’nın tasfiye sürecine özel vurgu yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MGK sonrası kritik açıklama: Gazze, Suriye ve Ukrayna gündemdeydi
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Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlar hakkında kurula bilgi verildi. Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşma hedefi doğrultusunda, tasfiye sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılması yönündeki kararlılık bir kez daha vurgulandı.

Bölgesel barış ve iş birliği vurgusu

Açıklamada, bölge ülkeleriyle teröre karşı iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, terörden arındırılmış bir coğrafyanın başta Irak, Suriye ve İran olmak üzere tüm bölgeye huzur getireceği belirtildi. Güvenlik iş birliğinin derinleştirilmesinin ortak geleceğe katkı sağlayacağı ifade edildi.

Suriye ve Gazze başlıkları öne çıktı

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, ülkenin istikrarı için destek mesajı verildi. Ayrıca, Gazze’deki İsrail saldırılarına da dikkat çekilerek, bu saldırıların bölgedeki barış çabalarını sekteye uğrattığı vurgulandı. Uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına karşı sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Afrika’daki gelişmelere destek mesajı

Kuzey ve Doğu Afrika’da yaşanan gelişmeler de değerlendirilirken, Türkiye'nin Afrika’daki dost ve kardeş ülkelere yönelik güvenlik ve istikrar desteklerini artırarak sürdüreceği bildirildi.

Rusya-Ukrayna ve Azerbaycan-Ermenistan süreci

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için hassas bir döneme girildiği kaydedilerek, Türkiye’nin barış diplomasisi ve ara buluculuk faaliyetlerinin süreceği belirtildi. Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşması taslağı üzerinde uzlaşmasından duyulan memnuniyet de kamuoyuyla paylaşıldı.

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