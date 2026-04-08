MGK toplantısı sona erdi: "İstikrar adası Türkiye"

İşetişim Başkanlığınca yayınlanan bildiride, İsrail’in Lübnan’a yönelik "işgal politikaları" ve Batı Şeria’daki "toprak gaspı" girişimlerine karşı uluslararası kamuoyuna acil müdahale çağrısı yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE "BÖLGE VİZYONU"

Kurul, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör odaklarına karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini teyit etti. Çevredeki çatışma ve tahriklerin "Terörsüz Türkiye" hedefini sabote etmesine müsaade edilmeyeceği, terörün ülkenin gündeminden kalıcı olarak çıkarılacağı vurgulandı.

BÖLGESEL SAVAŞ VE HUDUT GÜVENLİĞİ

İsrail, ABD ve İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik gayretlerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, şu hususların altı çizildi:

Küresel ekonomik dengeleri sarsan belirsizlik ortamına karşı Türkiye’nin sınır güvenliği ve vatandaşlarının korunması hususunda tüm tedbirlerin titizlikle sürdürüleceği hatırlandı.

Irak’ın toprak bütünlüğü ve huzurunun, bölgesel istikrarın korunmasındaki kritik önemi yinelendi.

İşgal Politikalarına Karşı Diplomatik Tavır İsrail yönetiminin Gazze ve Batı Şeria’daki hukuk dışı eylemleri ile Mescid-i Aksa’nın tarihi statüsüne yönelik saldırıları "barış sürecine vurulan darbe" olarak nitelendirildi. İsrail’in Lübnan’a yönelik işgal girişimlerinin yeni insani trajedilere yol açtığı vurgulanarak, Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye’nin güçlü desteği teyit edildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini pekiştirecek entegrasyon sürecinin "tek devlet ve tek ordu" ilkesiyle hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Rusya-Ukrayna: Karadeniz’deki çatışmaların enerji güvenliğini tehdit etmesine müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE

Uluslararası güvenlik ortamının ağır sarsıntılar geçirdiği bu tarihi süreçte Türkiye’nin; anlaşmazlıkları müzakere ve diplomasiyle çözmeyi ilke edinen bir "istikrar adası" hüviyetiyle, müttefikleri ve dostlarıyla barışın tesisi için samimi gayretlerini sürdüreceği ilan edildi.