MHK soruşturmasında sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada iki hakem hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MHK soruşturmasında sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçti.

Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemlerinden Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

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