MHP'de, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlediğini bildirdi.



Durmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylıkları kesinleşen şu isimleri paylaştı:



"1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan



2- Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er



3- Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban



4- Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er



5- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar



6- Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı



7- Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar



8- Adana Kozan ilçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı



9- Afyonkarahisar Başmakçı ilçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü



10- Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi



11- Antalya Alanya ilçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel



12- Antalya Finike ilçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu



13- Balıkesir Balya ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç



14- Bartın Kurucaşile ilçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin



15- Burdur Tefenni ilçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz



16- Ordu Fatsa ilçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak



17- Ordu İkizce ilçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı



18- Samsun Alaçam ilçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar



19- İzmir Aliağa ilçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar



20- Kahramanmaraş Afşin ilçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke



21- Karabük Safranbolu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman



22- Karaman Ayrancı ilçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı



23- Kayseri Özvatan ilçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir



24- Osmaniye Kadirli ilçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan



25- Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Deniz



26- Konya Kulu ilçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu



27- Manisa Alaşehir ilçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak



28- Çanakkale Ayvacık ilçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek



29- Çankırı Bayramören ilçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu



30- Düzce Akçakoca ilçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz"