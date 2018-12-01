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MHP 50 başkan adayını açıkladı

MHP, 9 il ve 41 ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı.

MHP 50 başkan adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun  değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.

MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın
Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.
Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük
Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar
Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka
Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun
Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.
Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk
Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er
Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli
Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden
Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır
Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek
Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu
Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan
Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan
Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar
Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz
Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz
Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin
Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu
Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu
Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen
Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu
Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert
Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız
Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak
Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş
Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu
Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner
Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz
Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin
Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen
Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz
Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars
Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı
Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt
Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay
Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk
Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan
Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp
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