MHP Pazartesi günü Meclis'e sunacağı af taslağının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Taslakta, 19 Mayıs 2018'e kadar işlenen çeşitli suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim getirilmesi yer aldı. Buna göre, 162 bin 989 kişinin aftan yararlanması öngörüldü. Cinsel saldırı, kasten öldürme, çocuk istismarı ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar ise kapsam dışı bırakıldı.

MHP hazırladığı af taslağının ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.



Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.



Yıldız, taslakta 19 Mayıs 2018'e kadar işlenen suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim getirilmesinin yer aldığını söyledi. 19 Mayıs 2018'den sonraki suçların ise kapsam dışı bırakıldığını belirtti.



Pazartesi günü taslağı kanun teklifi olarak Meclis'e sunacaklarını ifade eden Yıldız, aftan yararlanamayacak diğer suçları da sıraladı.



Buna göre, Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı, eziyet, devletin birliği ve milletin bütünlüğünü bozmak ile hükümete karşı suçlar kapsam dışı bırakıldı.



Ayrıca, halkı askerlikten soğutma, savaşta yalan haber yapma, yasaklanan bilgileri açıklama, terör suçları ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da aftan yararlanamayacak.



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