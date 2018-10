MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir" demişti. Son gelen kulis bilgilerine göre MHP'nin İstanbul Adayının Bedrettin Dalan olduğu iddia edildi.

Bedrettin Dalan A Haber'e yaptığı açıklamada "bana ulaşan teklif yok gelse de kabul etmem aklımı peynir ekmekle yemedim" dedi



Geçtiğimiz günlerde de MHP'nin Ankara adayı olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adı geçmişti. Gökçek'te buna karşı cevap olarak twitterdan "Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum" şeklinde vap vermişti. Ardından Bahçeli Gökçek için "aday olmak isterse MHP'ye şeref katar" ifadelerini kullanmıştı. Gökçek'in MHP'den aday olmasına Erdoğan "Melih Bey benim yıllardır yol arkadaşım" şeklinde açıklama yapmıştı.



Bahçeli'nin "İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir" sözlerinin ardından MHP'nin İstanbul adayının Anavatan Partisi kurucu üyesi Bedrettin dalan olduğu iddia edildi.



Bedrettin Dalan o iddia hakkında şöyle konuştu:



"İstanbul'a hizmet de insana hizmet de ibadettir. Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım.



Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti. Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Şu anda beni fevkalade mutlu eden uğraşın içindeyim.



İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir çok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor.



Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Adaylara da başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun."