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MHP'de milletvekili adayları belli oldu

Gelen son dakika haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları belli oldu.

MHP'de milletvekili adayları belli oldu

MHP'de milletvekili aday adayları belli oldu.

Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

MHP'nin kampanya kılavuzu yayınlandı
MHP'nin, seçim kampanya kılavuzu yayınlandı.
"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi kampanya kılavuzu", Cumhur İttifakı adına açılan "www.cumhurittifakimilletakli.com" internet sitesinde yer aldı.
Kılavuzda, seçim beyannamesinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 26 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında açıklanacağı belirtiliyor.
Partinin seçim çalışmalarında kullanacağı müzik, video, afiş ve sloganların da bulunduğu kılavuzda, afiş, sloganlar ve seçim müziklerinde "Cumhur İttifakı Millet Aklı" ifadesi kullanılıyor.
 

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