MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı destekleyen açıklamaları parti içinde tepkilere neden oldu. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Bahçeli'nin açıklamaları MHP'li bazı isimler için kırılma noktası olacak. Mart ayında yapılacak kurultayı hatırlatan MHP çevreleri kurultay öncesi ya da sonrasında istifaların gelebileceği görüşünde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı, Parti içinde tepkiler arttı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözleri parti içinde tepkilere neden oldu. Ulusal Kanal'ın ulaştığı bilgilere göre, Bahçeli'nin sözleri, MHP'de bazı isimler için kırılma noktası olacak. MHP çevrelerine göre Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Erdoğan'ı seçmesi kesinlikle yanlış. MHP'li yöneticiler, seçilemese bile önemli bir ülkücünün aday olarak onure edilebileceğini de ifade ettiler.



MHP'nin 18 Mart'ta yapılacak kurultayına da dikkat çeken ülkücüler, bazı önemli MHP'li isimlerin kurultay öncesinde ya da hemen ardından MHP ile yollarını ayıracağını belirtti.



MHP çevrelerinde erken bir çıkış olarak değerlendirilen Bahçeli'nin çıkışı, hiçbir yöneticiyle tartışılmadan açıklamasına da tepkiler var.



Açıklamanın sadece Erdoğan'ı memnun ettiğinin altını çizen ülkücü hareketin önemli isimleri, bir destek verilecekse bunun ikinci turda yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.



Öte yandan Bahçeli'nin açıklamaları AKP kulislerinde de tartışılıyor. AKP'li kurmaylara göre, Bahçeli'nin açıklamaları MHP içindeki çözülmeyi önlemek hedefi taşıyor. Kulislere göre, Bahçeli'nin hedefleri arasında atama ve tayinlerde daha etkili olabilmek ve uyum yasalarına MHP'nin tercihlerini yansıtmak da var.



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