MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, ekmek zammı açıklaması sonrasında Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'askıda ekmek' projesi hakkında açıklamada bulundu

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Yalçın şu mesajları paylaştı:



Askıda ekmek uygulaması, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden beri topraklarımızda yaşatılan büyük bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma geleneğidir



Gösteriş ve riyadan uzak, samimi hayır işlemenin yolunu, “iyiliği kimseler görmeden yapmak”ta bulan atalarımız, ihtiyaç sahiplerine askıda etmek uygulamasıyla ulaşmışlardır.



Askıda ekmek; Türk devlet ve millet hayatında yardım etmenin, sadakanın, fakrüzaruret içindeki insanların açlık çekmesini önlemenin ananevi yöntemi olmuştur.



Sadakanın nasıl verilmesi, fakir ve ihtiyaç sahibi kimselere onları incitip utandırmadan nasıl yardımda bulunulması gerektiğini ortaya koyan bu geleneğin içinde çok ince ve yüksek bir ahlaki itina gizlidir. Bu itina, “Bir elin verdiğini öbür el görmesin.” şeklinde özetlenmiştir.



Selçukluve Osmanlı toplumlarından tevarüs ettiğimiz hususlardan biri de halkın bilhassa buğday ve buğdaydan mamul ürünlerle karnını doyuruyor olmasıdır.Bu sayede ekmek; gündelik hayatımızda, ekonomimizde, geleneklerimizde, örf ve âdetlerimizde sembolik bir ürün hâline gelmiştir



Ekmek; karnını doyurmanın, geçimin ve refahın olduğu kadar çalışmanın, alın terinin, paylaşmanın, dayanışma ve yardımlaşmanın da simgesi olmuştur. Ekmekle ilgili Türkçede çok sayıda deyim ve terim bulunmaktadır.



Ekmeğini taştan çıkarmak, eli ekmek görmek, eve ekmek götürmek, ekmeğine yağ sürmek, ekmeğini eline almak, ekmeğinden olmak, ekmek parası, ekmek kapısı, ekmek kavgası bunlardan sadece birkaçıdır.



Ekonomik zorlukları, ekmeğin değerini en iyi anlatan deyimlerden biri de “Ekmek aslanın ağzında.” sözüdür. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ekmeğin aslanın ağzında olduğu günümüzün şartlarında, atalarımıza layık bir tavırla “Askıda Ekmek Projesi”ni başlatmıştır.



Proje kamuoyuna yansıdıktan sonra; toplumumuzun yoksullara, ihtiyaç sahiplerine el uzatmadaki geleneksel erdemlerini aksettiren ve zamanaman çeşitli yerlerde münferit olarak sürdürülen bir millî geleneği hayırsever Türk milletinin gönülden sahiplendiği memnuniyetle görülmektedir.



MHP’nin il ve ilçe başkanlıkları da giderek yaygınlaşmakta olan, millî ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeye omuz vererek, hemen her mahallede uygulanmasını sağlayarak katkıda bulunmalıdırlar.



Askıda Ekmek Projesi’nin seferberlik ruhuyla bütün vatan sathında tatbiki konusunda teşkilatlarımızın gayret ve hassasiyet göstereceğine, camiamızın da var gücüyle bu çabalara destek vereceğine inancımız tamdır.