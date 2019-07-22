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MHP'den bir açıklama daha - Son dakika 22 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Feti Yıldız, iyi niyetle Ceza İndirimi teklifini hazırladı ve TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkanı ve 48 Milletvekili teklifimizin arkasın da dimdik durduk duruyoruz" açıklaması yaptı

MHP'den bir açıklama daha - Son dakika 22 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan ceza indirimine dair açıklama geldi.

Enginyurt, açıklamasında şunları belirtti:

"Feti Yıldız, iyi niyetle Ceza İndirimi teklifini hazırladı ve TBMM Başkanlığına sundu.

MHP Genel Başkanı ve 48 Milletvekili teklifimizin arkasında dimdik durduk duruyoruz. 

Hakaret edenler. Feti Yıldız adamdır ve aklınız da olmayanı teklif etti. Teklifini de savunuyor, hakaret niye?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #infaz süreleri #denetimli serbestlik #ceza indirimi #genel af #mhp
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